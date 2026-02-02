В МЧС заявили, что участок трассы М-5 в Рязанской области до сих пор ограничен

Движение ограничено между селами Салтыково и Шафторка в Сасовском округе. «Обстановка осложнена образованием скопления автотранспортных средств из большегрузных и легковых автомобилей в обоих направлениях. К ликвидации последствий устранения затора привлечено 38 человек, 20 единиц техники», — отметили в МЧС. Напомним, ограничения на трассе ввели днем 1 февраля.