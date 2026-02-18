Ямочный ремонт запланировали провести 18 февраля в Рязани

Ямочный ремонт проведут 18 февраля у микрорайона Борки и моста через Оку на Солотчинском шоссе. Водителей попросили заранее планировать маршрут, не превышать скорость и быть внимательными к дорожным знакам.

Фото: министерство транспорта Рязанской области.