За сутки спасатели потушили два пожара в Рязанской области, есть пострадавшие

За сутки в Рязанской области потушено 2 пожара, среди которых один техногенный и один — возгорание мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«16 февраля в 01:53 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Ленино Александро-Невского муниципального округа. Огнём повреждён дом. На пожаре пострадала женщина 1954 года рождения, госпитализирована. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара — 156 кв. м.

Ранее за неделю в Рязанской области на пожарах погибли 6 человек.