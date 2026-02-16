За неделю в Рязанской области на пожарах погибли 6 человек

С 9 по 15 февраля на территории Рязанской области потушили 16 пожаров. Из них: 15 техногенных и 1 загорание мусора. На пожарах погибло 6 человек, из них двое детей. Еще один человек пострадал.

