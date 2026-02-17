Рязанцы засняли, как курсанты эвакуируют застрявшие фуры на Первомайском проспекте

Информация о фурах, попавших в ДТП под мостом на Первомайском проспекте, появилась днем 17 февраля. Движение в сторону площади Победы было заблокировано. В ГАИ сообщали, что пострадавших нет. Вечером 17 февраля очевидцы сообщили, что дальнобойщикам помогают эвакуировать две грузовые машины курсанты ВДВ. На опубликованных кадрах видно, что в работах задействуют тросы. На данный момент перекрыта полоса в сторону вокзала Рязань-2.

