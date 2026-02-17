В Рязани фуры заблокировали движение

Как рассказали рязанцы, как минимум три фуры встали под мостом на Первомайском проспекте и перекрыли въезд с Московского шоссе в сторону площади Победы. На опубликованных кадрах видно, что на месте собралась пробка. Ранее у остановки «Барс» в сторону автовокзала оборвались провода. Приостановлено движение четырех троллейбусов.