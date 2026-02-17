В ДТП с фурами на Московском шоссе никто не пострадал

Напомним, инцидент произошел 17 февраля. Три фуры встали под мостом на Первомайском проспекте и перекрыли въезд с Московского шоссе в сторону площади Победы. Полиция проводит проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники ДПС на данном участке дороги обеспечивают безопасность дорожного движения.

