Рязанцы продолжают жаловаться на транспортный коллапс в городе

Рязанцы сообщают, что не могут уехать на общественном транспорте. А цены на такси достигают почти 1400 рублей с ожиданием около 30 минут. «Люди буквально штурмуют транспорт, чтобы попасть внутрь», — отметили в посте. Ранее в Рязани образовались 10-балльные пробки. На остановках заметили огромные толпы людей.

Рязанцы продолжают жаловаться на транспортный коллапс в городе. Пост об этом появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Рязанцы сообщают, что не могут уехать на общественном транспорте. А цены на такси достигают почти 1400 рублей с ожиданием около 30 минут.

«Люди буквально штурмуют транспорт, чтобы попасть внутрь», — отметили в посте.

Ранее в Рязани образовались 10-балльные пробки. На остановках заметили огромные толпы людей.