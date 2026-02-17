Рязанцы продолжают жаловаться на транспортный коллапс в городе
Рязанцы продолжают жаловаться на транспортный коллапс в городе. Пост об этом появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
Рязанцы сообщают, что не могут уехать на общественном транспорте. А цены на такси достигают почти 1400 рублей с ожиданием около 30 минут.
«Люди буквально штурмуют транспорт, чтобы попасть внутрь», — отметили в посте.
Ранее в Рязани образовались 10-балльные пробки. На остановках заметили огромные толпы людей.