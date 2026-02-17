В центре Рязани снова засняли толпы людей на остановках

Во вторник, 17 февраля, в центре Рязани снова засняли толпы людей на остановках. Пост об этом публикован в соцсетях.

Отмечается, что десятки людей в ожидании общественного транспорта собрались на остановках «Библиотека имени Горького» и «Художественный музей».

«Второй вечер в режиме „хатико“. На рязанских остановках снова аншлаг», — написали в посте.

Напомним, 16 февраля рязанцы из-за снегопада долго ждали общественный транспорт, на остановке «Дом художника» заметили десятки людей.