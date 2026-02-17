Рязань снова встала в 10-балльные пробки

Во вторник. 17 февраля, пробки образовались на Московском, Солотчинском Михайловском, Касимовском и Муромском шоссе, улицах Крупской, Новосёлов, Зубковой, Гагарина, Есенина, Большой, Октябрьской, Высоковольтной, Военных автомобилистов, Чкалова, Маяковского, Ленина. Заторы фиксируют на Северной окружной и Окружной дороге, проезде Шабулина, Первомайском проспекте.