Рязанцев пригласили на Масленицу в Константиново
22 февраля с 12.00 до 15.00 в музее-заповеднике С. А. Есенина пройдут масленичные гуляния. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры. Вход на территорию праздника — свободный. Встречать гостей будут глашатаи, которые предложат карту мероприятия с программой. При входе на усадьбу Л. И. Кашиной для детей будет работать зона с мастер-классом. Помимо этого, все гости смогут сделать небольшие снопы для сжигания в Масленичном костре, смастерить «жаворонков». Возрастное ограничение — 0+.

22 февраля с 12.00 до 15.00 в музее-заповеднике С. А. Есенина в Константинове пройдут масленичные гуляния. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Вход на территорию праздника — свободный. Встречать гостей будут глашатаи, которые предложат карту мероприятия с программой.

При входе на усадьбу Л. И. Кашиной для детей будет работать зона с мастер-классом. Помимо этого, все гости смогут сделать небольшие снопы для сжигания в Масленичном костре, смастерить «жаворонков».

На высоком берегу пройдут игры: баклушный бой, перетягивание каната, бег в мешках и другие развлечения. Участники клуба «Белый кречет» научат стрелять из лука и покажут бои на палках.

На смотровой площадке интерактивный музей сказок «Забава» покажет спектакль с игровой программой для юных зрителей. Начало представления — в 12:00 и 14:00.

На главной сцене выступят творческие коллективы: ансамбли «Радуница», «Вербушка», «Усладушка» из Тульской области.

Также в музее-заповеднике пройдет программа «И лед, и мед, и Масленица идет» (запись на программы обязательна). В константиновской школе можно подписать перьевой ручкой масленичную открытку, а после этого с экскурсоводом посетить дом родителей Сергея Есенина и узнать, как праздновали Масленицу на родине поэта и в его семье.

В доме священника И. Я. Смирнова пройдет музейная программа «Игры и игрушки крестьянских детей» (требуется запись на программы). Гостям расскажут, во что играли в начале XX века дети из сел в свободное время. Можно изготовить тряпичную куклу, поучаствовать в старинных крестьянских играх.

Кульминацией праздника станет сожжение чучела.

Напомним, мероприятия также запланированы на Лыбедском бульваре. Небольшие праздничные точки будут работать в каждом районе города: Лесопарк, ЦПКиО, сквер МАУДО «РГДДТ», ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», МБУК «МКЦ».

Возрастное ограничение — 0+.