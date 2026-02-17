Пассажир зацепился за троллейбус и поехал снаружи из-за нехватки места в транспорте
На кадрах видно, как молодой человек стоял на служебной лестнице во время движения транспорта.
Пассажир зацепился за троллейбус и поехал снаружи из-за нехватки места в транспорте. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».
Фото: «Топор. Рязань».