Пассажир зацепился за троллейбус и поехал снаружи из-за нехватки места в транспорте

На кадрах видно, как молодой человек стоял на служебной лестнице во время движения транспорта.

Пассажир зацепился за троллейбус и поехал снаружи из-за нехватки места в транспорте. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».

Фото: «Топор. Рязань».