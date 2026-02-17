Сотни рязанцев застряли на остановках из-за транспортного коллапса

В Рязани 17 февраля муниципальный транспорт работал в сложных погодных условиях, однако часть частных перевозчиков не вывела маршрутные такси на линии. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По словам горожан, из-за снегопада и заносов общественный транспорт ходил с перебоями, а на дорогах образовались сугробы, которые заняли целые полосы. В результате многие не смогли вовремя добраться на работу.

В соцсетях рязанцы иронично назвали массовые скопления людей на остановках «санкционированными митингами», намекая на отсутствие транспорта.

Местные жители также обратили внимание на нехватку снегоуборочной техники и сокращение числа машин на маршрутах.

Фото: соцсети.