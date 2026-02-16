В Кремле призвали отслеживать случаи резкого повышения тарифов ЖКХ

На брифинге Пескова попросили прокомментировать предложение о моратории на размер тарифов ЖКХ. «Не говорил о том, чтобы не повышать (за услуги ЖКХ.— „Ъ“)… Где-то граждане жалуются на резкий рост платы. И вот эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил важность контроля за значительным ростом платы за ЖКХ и призвал отслеживать резкие ценовые скачки. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

На брифинге Пескова попросили прокомментировать предложение о моратории на размер тарифов ЖКХ. «Не говорил о том, чтобы не повышать (за услуги ЖКХ.— „Ъ“)… Где-то граждане жалуются на резкий рост платы. И вот эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о введении двухлетнего моратория на повышение платы ЖКХ.

Фото: соцсети.