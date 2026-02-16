В Госдуме подготовили законопроект о введении двухлетнего моратория на повышение платы ЖКХ

В Госдуме подготовили законопроект о введении двухлетнего моратория на повышение платы ЖКХ. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

С 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года тарифы останутся неизменными. Законопроект будет представлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в понедельник.

Отмечается, что такое предложение возникло в ответ на многочисленные обращения граждан, недовольных резким ростом сумм в квитанциях. После январского повышения тарифов жители некоторых регионов отметили увеличение расходов в полтора-два раза.