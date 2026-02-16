Момент смертельного наезда на рязанку попал на видео

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора. Напомним, ДТП произошло 15 февраля, примерно в 00:30, около дома № 45 В по улице Новоселов. 39-летний рязанец на «Кадиллаке» насмерть сбил 58-летнюю женщину.