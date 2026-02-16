Установлена личность погибшей под колесами автомобиля в Рязани

ДТП произошло 15 февраля, примерно в 00:30, около дома № 45 В по улице Новоселов. По предварительной информации ГАИ, 39-летний местный житель, управляя автомобилем «Кадиллак», наехал на 58-летнюю рязанку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

