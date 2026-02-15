В Рязани насмерть сбили человека
Отмечается, что авария случилась на улице Новоселов. По словам очевидцев, ночью 15 февраля автомобиль насмерть сбил человека. На месте происшествия работали два экипажа ДПС. Официальная информация уточняется.
Очевидцы заявили о смертельном ДТП в Рязани. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась на улице Новоселов. По словам очевидцев, ночью 15 февраля автомобиль насмерть сбил человека.
На месте происшествия работали два экипажа ДПС.
Официальная информация уточняется.