КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
841
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 306
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 916
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 684
В Рязани насмерть сбили человека
Отмечается, что авария случилась на улице Новоселов. По словам очевидцев, ночью 15 февраля автомобиль насмерть сбил человека. На месте происшествия работали два экипажа ДПС. Официальная информация уточняется.

Официальная информация уточняется.