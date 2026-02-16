Малков сообщил подробности атаки БПЛА на Рязанскую область

Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и повреждений при атаке нет. На месте работали оперативные службы. Ранее о сбитых БПЛА над регионом сообщили в Минобороны. Количество сбитых беспилотников не уточняется.

Малков сообщил подробности атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и повреждений при атаке нет. На месте работали оперативные службы.

Ранее о сбитых БПЛА над регионом сообщили в Минобороны. Количество сбитых беспилотников не уточняется.