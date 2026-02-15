Минобороны сообщило о ликвидации БПЛА на территории Рязанской области

По данным ведомства, с 20 до 23 часов дроны нейтрализовали над рязанским регионом. Конкретное количество сбитых БПЛА не уточняется. Ранее жители Рязани сообщали о грохоте.

Минобороны сообщило о ликвидации БПЛА на территории Рязанской области. Данные опубликовали в соцсетях министерства 15 февраля.

По данным ведомства, с 20 до 23 часов дроны нейтрализовали над рязанским регионом. Конкретное количество сбитых БПЛА не уточняется.

Всего за этот период ликвидировали 49 беспилотников ВСУ. БПЛА также сбивали над Брянской, Калужской, Тульской областями, Подмосковье.

Ранее жители Рязани сообщали о грохоте.