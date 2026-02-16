Фуры заблокировали проезд в Песочне

По словам очевидцев, фуры встали на улице Зубковой, рядом с магазином «Да!». «Три фуры встали… Намертво», — говорится в посте. Согласно данным «Яндекс Карт», движение по улице Зубковой сильно затруднено. Пробка растянулась до ТД «НИТИ» на проезде Яблочкова. Напомним, в Рязани из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Жители жаловались на невозможность вызвать такси, а также на долгое ожидание общественного транспорта.