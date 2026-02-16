Рязанка сообщила о невозможности вызвать такси

По словам читательницы РЗН. инфо, вечером в понедельник, 16 февраля, она не смогла вызвать такси от ТД «НИТИ» на проезде Яблочкова до Первомайского проспекта. «В приложении „Яндекс Такси“ пишут, что машин свободных нет из-за высокого спроса, предлагают поехать на общественном транспорте. Сегодня ночую на работе», — написала местная жительница. Ранее на остановке в центре Рязани засняли толпу людей. Говорилось, что в городе образовались 10-балльные пробки.

