На остановке в центре Рязани засняли толпу людей

Толпа людей собралась в ожидании общественного транспорта на остановке «Дом художника» в понедельник, 16 февраля. При этом, согласно данным «Яндекс Карт», в Рязани образовались 10-балльные пробки. Ранее стало известно, что в регионе ожидаются сильные снегопады. Водителей призвали отказаться от поездок на машине.