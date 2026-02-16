На остановке в центре Рязани засняли толпу людей
На остановке в центре Рязани засняли толпу людей. Пост об этом опубликован в Telegram-канале «Рязанский слон».
Толпа людей собралась в ожидании общественного транспорта на остановке «Дом художника» в понедельник, 16 февраля.
При этом, согласно данным «Яндекс Карт», в Рязани образовались 10-балльные пробки.
Ранее стало известно, что в регионе ожидаются сильные снегопады. Водителей призвали отказаться от поездок на машине.
Фото: Telegram-канал «Рязанский слон».