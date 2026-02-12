Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.19 -0.27 13/02
ЦБ EUR 91.71 -0.77 13/02
Нал. USD 77.01 / 77.40 12/02 17:50
Нал. EUR 91.59 / 92.47 12/02 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
528
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
848
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 622
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 435
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы остались без отопления на три дня, причину отключения им не назвали
По словам рязанцев, в первом корпусе дома № 80 на Михайловском шоссе со вторника, 10 февраля, отсутствует отопление и горячая вода. Отключение произошло в семь часов утра. «Вчера на полдня отключали свет, а сегодня, с 13 часов, — еще и холодную воду. Я неоднократно обращалась в управляющую компанию, теплосети, водоканал, администрацию города, но никаких действий нет», — заявила одна из собственников.

Рязанцы остались без отопления на три дня, причину отключения им не назвали. С проблемой жители обратились в редакцию РЗН. Инфо.

По словам рязанцев, в первом корпусе дома № 80 на Михайловском шоссе со вторника, 10 февраля, отсутствует отопление и горячая вода. Отключение произошло в семь часов утра.

«Вчера на полдня отключали свет, а сегодня, с 13 часов, — еще и холодную воду. Я неоднократно обращалась в управляющую компанию, теплосети, водоканал, администрацию города, но никаких действий нет», — заявила одна из собственников.

Жители объяснили, что проблема сохраняется не в определенных квартирах, а во всем доме. Кроме того, они уточнили, что никаких работ около многоэтажки не проводили, а об отключении отопления и воды заранее не объявляли.

«Службы посылали по другим телефонам до бесконечности. В итоге ответа на вопрос: „В чем проблема?“ — так и не получила. Я еще просила снизить за эти дни плату за ЖКУ. Тоже получила отказ», — рассказала рязанка.

Она добавила, что из-за отсутствия отопления теперь вынуждена постоянно включать обогреватель, чтобы поддерживать температуру в квартире. Днем, 12 февраля, термометр показал около 17 градусов.

По данным из открытых источников, дом девятиэтажный, 1992 года постройки. Общий износ здания составляет 17%.

Ранее власти предложили увеличить штрафы для должностных лиц, ответственных за проблемы с электричеством, отоплением и водоснабжением.