Рязанцы остались без отопления на три дня, причину отключения им не назвали

По словам рязанцев, в первом корпусе дома № 80 на Михайловском шоссе со вторника, 10 февраля, отсутствует отопление и горячая вода. Отключение произошло в семь часов утра. «Вчера на полдня отключали свет, а сегодня, с 13 часов, — еще и холодную воду. Я неоднократно обращалась в управляющую компанию, теплосети, водоканал, администрацию города, но никаких действий нет», — заявила одна из собственников.

Жители объяснили, что проблема сохраняется не в определенных квартирах, а во всем доме. Кроме того, они уточнили, что никаких работ около многоэтажки не проводили, а об отключении отопления и воды заранее не объявляли.

«Службы посылали по другим телефонам до бесконечности. В итоге ответа на вопрос: „В чем проблема?“ — так и не получила. Я еще просила снизить за эти дни плату за ЖКУ. Тоже получила отказ», — рассказала рязанка.

Она добавила, что из-за отсутствия отопления теперь вынуждена постоянно включать обогреватель, чтобы поддерживать температуру в квартире. Днем, 12 февраля, термометр показал около 17 градусов.

По данным из открытых источников, дом девятиэтажный, 1992 года постройки. Общий износ здания составляет 17%.

Ранее власти предложили увеличить штрафы для должностных лиц, ответственных за проблемы с электричеством, отоплением и водоснабжением.