В мэрии навали причину отключения отопления у рязанцев на три дня на Михайловском шоссе. О проблеме писали в редакции РЗН. Инфо днем 12 февраля, комментарий горадминистрации опубликовали под постами губернатора Павла Малкова после аналогичных жалоб. Как написали жители, горячей воды и отопления не было по нескольким адресам на Михайловском шоссе: в доме № 80к1, № 80к2, № 80к3. В РЗН. Инфо обращались жители дома № 80к1. В мэрии в ответ на жалобы рассказали, что в доме на улице Михайловское шоссе, № 89к3 произошла аварийная ситуация на домовых сетях. «В настоящее время повреждение устранили, и гидравлический режим в соседних домах восстанавливается», — заверили власти. Напомним, жители дома рассказывали, что 12 февраля, термометр в квартире показал около 17 градусов. Рязанцы «топились» обогревателями.
В мэрии навали причину отключения отопления у рязанцев на три дня
Как написали жители, горячей воды и отопления не было по нескольким адресам на Михайловском шоссе: в доме № 80к1, № 80к2, № 80к3. В РЗН. Инфо обращались жители дома № 80к1. В мэрии в ответ на жалобы рассказали, что в доме на улице Михайловское шоссе, № 89к3 произошла аварийная ситуация на домовых сетях.