В мэрии навали причину отключения отопления у рязанцев на три дня

Как написали жители, горячей воды и отопления не было по нескольким адресам на Михайловском шоссе: в доме № 80к1, № 80к2, № 80к3. В РЗН. Инфо обращались жители дома № 80к1. В мэрии в ответ на жалобы рассказали, что в доме на улице Михайловское шоссе, № 89к3 произошла аварийная ситуация на домовых сетях.