Рязоблсуд вернул в госбюджет имущество экс-инспектора ГАИ
В Рязанской области суд принял решение о конфискации имущества бывшего инспектора ГАИ, так как его законность не была подтверждена. Об этом сообщила пресс-служба Рязоблсуда. Прокурор подал иск, выяснив, что с 2017 по 2019 годы инспектор купил три квартиры на деньги, полученные из незаконных источников. Первоначально суд не удовлетворил иск прокурора, но после изучения дела областной суд заметил, что доходы инспектора не соответствуют стоимости приобретенных квартир. В итоге суд решил забрать в доход государства одну квартиру стоимостью 1,2 миллиона рублей и взыскать с бывшего инспектора более 3,15 миллиона рублей за другую квартиру в центре Рязани. Это решение уже вступило в силу.

