Бывший полицейский из Рязани лишился недвижимости из-за коррупции

Прокуратура Рязанской области провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства бывшим инспектором дорожно-патрульной службы и выявила нарушения при приобретении недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура Рязанской области провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства бывшим инспектором дорожно-патрульной службы и выявила нарушения при приобретении недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным надзорного ведомства, в период службы в органах полиции с 2017 по 2019 годы сотрудник купил три квартиры в Рязани. Часть средств, как установила проверка, имела незаконное происхождение.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обращении имущества в доход государства. Речь шла о квартире стоимостью 1,2 млн рублей, а также о взыскании более 3,1 млн рублей — эквивалента стоимости еще одной квартиры, которую ответчик успел продать.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Ведомство заявило, что проконтролирует исполнение судебного решения.