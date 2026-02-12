Власти Рязанской области высказались об укрытиях и сиренах во время атак БПЛА

Власти Рязанской области высказались об укрытиях и сиренах во время атак БПЛА. Это произошло на публичном отчете первого зампреда правительства Дениса Бокова 12 февраля. Вопросы об укрытиях и сиренах задали рязанцы. Зампред правительства сообщил об СМС информировании об угрозе БПЛА. Впервые оно пришло 9 февраля. Также Боков разъяснил, где искать информацию об укрытиях.

«Информировать об укрытиях прежде всего должны управляющие компании и ТСЖ. Я вижу, что в отдельных домах УК поступают ответственно, размещают стенды в общедоступных местах. Еще более приятно, когда размещают уголки гражданской обороны с объяснением, что должен предпринять человек во время чрезвычайно ситуации», — подчеркнул он.

Также Денис Боков рассказал, что информацию о ближайшем убежище можно узнать на Госуслугах. Сервис действует, но дорабатывается.

«Большая работа предстоит. Мы получаем эти укрытия из федеральной собственности, не все из них соответствуют нормативным требованиям. Какие-то вообще не соответствуют, потому что их невозможно ремонтировать. Те, которые мы можем отремонтировать — мы ремонтируем. На эти цели ежегодно выделяют средства. И мы будем эту работу продолжать», — пообещал зампред правительства.

О включении сирен во время атак БПЛА, чиновник пояснил, что сигналы не запускаются при каждой тревоге, потому что такие сигналы могут быть использованы не только для рязанцев, но и противником — как ориентир для наведения ударов. В Рязанской области почти 76% территории охвачено системами оповещения.

«Если мы включим сирены 10 раз, то на 11 раз уже никто не обратит на них внимание и весь эффект от сирены сойдет на ноль. Включать сирены будем, но по рекомендации спецслужб, когда будет реальная опасность или массовая атака», — подчеркнул Боков.