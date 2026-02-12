Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
528
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
848
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 623
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 436
Власти Рязанской области высказались об укрытиях и сиренах во время атак БПЛА
«Информировать об укрытиях прежде всего должны управляющие компании и ТСЖ. Я вижу, что в отдельных домах УК поступают ответственно, размещают стенды в общедоступных местах. Еще более приятно, когда размещают уголки гражданской обороны с объяснением, что должен предпринять человек во время чрезвычайно ситуации», — подчеркнул он.

Также Денис Боков рассказал, что информацию о ближайшем убежище можно узнать на Госуслугах. Сервис действует, но дорабатывается.

«Большая работа предстоит. Мы получаем эти укрытия из федеральной собственности, не все из них соответствуют нормативным требованиям. Какие-то вообще не соответствуют, потому что их невозможно ремонтировать. Те, которые мы можем отремонтировать — мы ремонтируем. На эти цели ежегодно выделяют средства. И мы будем эту работу продолжать», — пообещал зампред правительства.

О включении сирен во время атак БПЛА, чиновник пояснил, что сигналы не запускаются при каждой тревоге, потому что такие сигналы могут быть использованы не только для рязанцев, но и противником — как ориентир для наведения ударов. В Рязанской области почти 76% территории охвачено системами оповещения.

«Если мы включим сирены 10 раз, то на 11 раз уже никто не обратит на них внимание и весь эффект от сирены сойдет на ноль. Включать сирены будем, но по рекомендации спецслужб, когда будет реальная опасность или массовая атака», — подчеркнул Боков.