В Госдуме раскритиковали идею налога на выгул собак
В России не планируется введение налоговых сборов на выгул собак. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Самокиш, член рабочей группы по совершенствованию законодательства в области защиты от нападений бездомных животных. Ранее с инициативой о введении такого налога выступил общественный деятель Вадим Попов, который предложил направлять вырученные средства на благоустройство площадок для животных и помощь ветеринарным клиникам. Однако Самокиш отметил, что в Думе этот вопрос не обсуждался и необходимости в подобной мере нет. По его словам, вместо введения новых налогов следует сосредоточиться на штрафах для владельцев собак за нарушения, такие как выгул опасных животных без намордников или неубранные экскременты.

В России не планируется введение налоговых сборов на выгул собак. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Самокиш, член рабочей группы по совершенствованию законодательства в области защиты от нападений бездомных животных, передает «Абзац».

Ранее с инициативой о введении такого налога выступил общественный деятель Вадим Попов, который предложил направлять вырученные средства на благоустройство площадок для животных и помощь ветеринарным клиникам.

Однако Самокиш отметил, что в Думе этот вопрос не обсуждался и необходимости в подобной мере нет.

По его словам, вместо введения новых налогов следует сосредоточиться на штрафах для владельцев собак за нарушения, такие как выгул опасных животных без намордников или неубранные экскременты.

«Безусловно, никакого налога на выгул собак взиматься не будет», — подчеркнул депутат.