В России предложили ввести налог на выгул собак

По словам Попова, данный налог позволит собирать средства для строительства и обслуживания площадок для выгула собак, установки урн и контейнеров для отходов, а также поддержания чистоты в общественных местах. Попов также подчеркнул, что введение налога может способствовать снижению числа бродячих собак, стимулируя владельцев к контролю за размножением домашних питомцев. Он предложил прогрессивную шкалу налогообложения: чем больше собака и чем она опаснее, тем выше должна быть ставка налога. При этом пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями могли бы получать льготы или полное освобождение от уплаты налога.

Общественный деятель Вадим Попов предложил ввести налог на выгул собак в России. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что вырученные средства могут быть направлены на благоустройство площадок для животных, помощь ветеринарным клиникам и профилактические работы.

Кроме того, средства от налога могут быть направлены на поддержку ветеринарных клиник и обеспечение доступности медицинских услуг для животных.

