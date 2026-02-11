Над Рязанской областью сбили БПЛА

Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

«Сегодня средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля в Рязанской области объявляли беспилотную опасность.

Позже в Минобороны прокомментировали атаку на регион.