Отбой беспилотной опасности объявили в Рязанской области

Об этом сообщили в РСЧС. Уведомление пришло в 13:20 11 февраля. Угроза БПЛА действовала в Рязани и области с 9:28 11 февраля. Жителей призывали оставаться в безопасном месте и не подходить в окнам.