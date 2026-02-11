Отбой беспилотной опасности объявили в Рязанской области
Об этом сообщили в РСЧС. Уведомление пришло в 13:20 11 февраля. Угроза БПЛА действовала в Рязани и области с 9:28 11 февраля. Жителей призывали оставаться в безопасном месте и не подходить в окнам.
Отбой беспилотной опасности объявили на территории Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС.
Уведомление пришло в 13:20 11 февраля.
Угроза БПЛА действовала в Рязани и области с 9:28 11 февраля. Жителей призывали оставаться в безопасном месте и не подходить в окнам.