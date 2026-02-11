В Минобороны прокомментировали атаку БПЛА на Рязанскую область

Один БПЛА самолетного типа перехватили над территорией Рязанской области в период с 9.00 до 16.00 11 февраля. Всего над Россией сбито 26 дронов. На месте работают оперативные службы.