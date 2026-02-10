В Сапожковском округе в результате пожара сгорел жилой дом

9 февраля горел жилой дом в деревне Уда Сапожковского округа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 5:25. В результате огнем был поврежден дом. Пожар тушили 6 человек и 2 единицы техники. Площадь распространения огня составила 70 кв. м. Напомним, ранее сообщалось о возгорании в доме в Сараевском округе 8 февраля. В МЧС также уточнили, что пожар возник, примерно, в 22:02. В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 60 кв. метров.