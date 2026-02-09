В Рязанской области сгорел жилой дом

Инцидент произошел вечером 8 февраля в селе Белоречье Сараевского округа. Предварительно, возгорание началось из-за неисправности печи. Отмечается, что пожарные прибыли на место, когда дом полностью охватило огнем. Спасти строение не удалось. Люди не пострадали. Проводится проверка.