В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел вечером 8 февраля в селе Белоречье Сараевского округа. Предварительно, возгорание началось из-за неисправности печи.
Отмечается, что пожарные прибыли на место, когда дом полностью охватило огнем. Спасти строение не удалось. Люди не пострадали.
Проводится проверка.