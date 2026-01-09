В Рязанской области виновнице смертельного ДТП вынесли приговор

ДТП произошло летом 2025 года на 28-м километре автодороги Чучково — М-5 «Урал». Установлено, что 32-летняя осужденная села за руль Renault SR пьяной. Во время движения она отвлеклась от управления, после чего автомобиль съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате аварии пассажир скончался на месте происшествия. С участием прокурора Чучковского района суд рассмотрел уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Женщине назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ее лишили водительских прав на два с половиной года.

Напомним, в аварии погибла жительница поселка Чучково.