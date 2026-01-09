Рязань
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
Вчера 08:35
6 743
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 2026 15:00
708
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
2 087
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
1 001
В Рязанской области виновнице смертельного ДТП вынесли приговор
В Рязанской области виновнице смертельного ДТП вынесли приговор. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

ДТП произошло летом 2025 года на 28-м километре автодороги Чучково — М-5 «Урал». Установлено, что 32-летняя осужденная села за руль Renault SR пьяной. Во время движения она отвлеклась от управления, после чего автомобиль съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате аварии пассажир скончался на месте происшествия.

С участием прокурора Чучковского района суд рассмотрел уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ.

Женщине назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ее лишили водительских прав на два с половиной года.

Исполнение наказания отсрочили до достижения младшим ребенком осужденной возраста 14 лет.

Напомним, в аварии погибла жительница поселка Чучково.