В Рязанской области после смертельного ДТП завели уголовное дело

ДТП произошло в 4:53 10 июня 2025 года на 28-м километре дороги Чучково — М-5 «Урал». Жительница поселка в состоянии алкогольного опьянения она не справилась с управлением, автомобиль Renault SR опрокинулся в кювет и перевернулся. В результате на месте происшествия скончалась пассажирка, тоже жительница поселка Чучково. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

В Рязанской области после смертельного ДТП завели уголовное дело. Об этом 30 июня сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло в 4:53 10 июня 2025 года на 28-м километре дороги Чучково — М-5 «Урал». Жительница поселка в состоянии алкогольного опьянения она не справилась с управлением, автомобиль Renault SR опрокинулся в кювет и перевернулся.

В результате на месте происшествия скончалась пассажирка, тоже жительница поселка Чучково.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.