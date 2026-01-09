Ударом «Орешника» ВС РФ ответили на атаку Киева по резиденции Путина

Российские военные ночью 9 января нанесли массированный удар, в том числе «Орешником», по критически важным объектам Украины. Поражены объекты производства БПЛА ВСУ, использованные при террористической атаке, энергоинфраструктуры, обеспечивающие ВПК. В Минобороны отметили, что «любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа». Напомним, ВСУ пытались атаковать госрезиденцию президента в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Средства ПВО уничтожили 91 БПЛА.

