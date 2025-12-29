Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
6 часов назад
1 191
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
669
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
869
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 445
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
ВСУ пытались атаковать госрезиденцию Путина 91 беспилотником
ВСУ предприняли попытку атаковать госрезиденцию президента в ночь на 29 декабря. ПВО уничтожили 91 БПЛА. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, также заявил Лавров. По его словам, Россия не намерена выходить из переговорного процесса после этого инцидента.

ВСУ пытались атаковать беспилотниками госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на МИД РФ Сергея Лаврова.

ВСУ предприняли попытку атаковать госрезиденцию президента в ночь на 29 декабря. Средства ПВО уничтожили 91 БПЛА.

Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, также заявил Лавров. По его словам, Россия не намерена выходить из переговорного процесса после этого инцидента.