ВСУ пытались атаковать госрезиденцию Путина 91 беспилотником
ВСУ предприняли попытку атаковать госрезиденцию президента в ночь на 29 декабря. ПВО уничтожили 91 БПЛА. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, также заявил Лавров. По его словам, Россия не намерена выходить из переговорного процесса после этого инцидента.
ВСУ пытались атаковать беспилотниками госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на МИД РФ Сергея Лаврова.
ВСУ предприняли попытку атаковать госрезиденцию президента в ночь на 29 декабря. Средства ПВО уничтожили 91 БПЛА.
Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, также заявил Лавров. По его словам, Россия не намерена выходить из переговорного процесса после этого инцидента.