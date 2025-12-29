ВСУ пытались атаковать госрезиденцию Путина 91 беспилотником

ВСУ предприняли попытку атаковать госрезиденцию президента в ночь на 29 декабря. ПВО уничтожили 91 БПЛА. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, также заявил Лавров. По его словам, Россия не намерена выходить из переговорного процесса после этого инцидента.