Сторона Лурье отказалась принять квартиру Долиной в Хамовниках

По словам защитницы Долиной Марии Пуховой, сторона покупательницы отказалась принять квартиру, потому что нашла неточность в акте передачи: он был датирован 5-м числом. В свою очередь адвокат Полины Лурье заявил, что она не смогла принять недвижимость из-за неявки Долиной, а представитель певицы не имеет полномочий на передачу квартиры. Уточняется, что артистка находится в отъезде. Ранее говорилось, что Долина планирует передать ключи 9 января.