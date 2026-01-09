Сторона Лурье отказалась принять квартиру Долиной в Хамовниках
Сторона покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась принять жилье певицы. Об этом 9 января ТАСС заявила защитница артистки Мария Пухова.
По ее словам, сторона покупательницы отказалась принять квартиру, потому что нашла неточность в акте передачи: он был датирован 5-м числом.
В свою очередь адвокат Полины Лурье заявил РИА Новости, что она не смогла принять недвижимость из-за неявки Долиной, а представитель певицы не имеет полномочий на передачу квартиры.
Уточняется, что артистка находится в отъезде.
Ранее говорилось, что Долина планирует передать ключи 9 января.