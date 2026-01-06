Лариса Долина перенесла передачу квартиры на 9 января

Певица Лариса Долина перенесла дату передачи своей бывшей квартиры новой хозяйке Полине Лурье с 5 на 9 января. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко в интервью ТАСС. Она уточнила, что точная дата передачи пока не определена, и стороны продолжают переговоры. «Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно», — отметила адвокат. Ранее Полина Лурье просила Долину передать ей квартиру к 30 декабря, однако процесс затянулся. Также напомним, что Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках.

