Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
10 часов назад
3 465
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
578
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 855
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
874
В Рязанском кремле открылся фестиваль звонарей
На фестиваль приехали 40 мастеров колокольного звона из Московской, Саратовской, Самарской, Калужской областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чувашии, а также Республики Беларусь. Самому опытному звонарю 70 лет, а молодому — семь. Участников и гостей приветствовали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, и. о. министра культуры региона Елена Солохина, директор Рязанского исторического музея Олег Робинов. Звонари получили дипломы и подарки — колокола ручной работы, выполненные скопинскими мастерами Якушкиными.

В четверг, 8 января, в Рязанском кремле открылся I международный рождественский фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима». Об этом сообщил ИД «Пресса».

На фестиваль приехали 40 мастеров колокольного звона из Московской, Саратовской, Самарской, Калужской областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чувашии, а также Республики Беларусь.

Самому опытному звонарю 70 лет, а молодому — семь.

Участников и гостей приветствовали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, и. о. министра культуры региона Елена Солохина, директор Рязанского исторического музея Олег Робинов.

Звонари получили дипломы и подарки — колокола ручной работы, выполненные скопинскими мастерами Якушкиными.

Напомним, второй день фестиваля пройдет 9 января в селе Константиново. Участники посетят Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

Возрастное ограничение — 18+.