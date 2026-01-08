В Рязанском кремле открылся фестиваль звонарей

На фестиваль приехали 40 мастеров колокольного звона из Московской, Саратовской, Самарской, Калужской областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чувашии, а также Республики Беларусь. Самому опытному звонарю 70 лет, а молодому — семь. Участников и гостей приветствовали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, и. о. министра культуры региона Елена Солохина, директор Рязанского исторического музея Олег Робинов. Звонари получили дипломы и подарки — колокола ручной работы, выполненные скопинскими мастерами Якушкиными.