Рязанцев пригласили на фестиваль звонарей. Пост о I Международном Рождественском фестивале мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима», который пройдет в период проекта «Новогодняя столица России» 8-9 января,
Основная программа фестиваля анонсирована на 8 января. Торжественное открытие начнется в 12 часов на площади перед Успенским собором Рязанского кремля. На Соборной колокольне участники исполнят традиционные или исторические звоны, а на передвижной звоннице возле сцены — авторские композиции. Выступления участников на Соборной колокольне будут транслировать на большом экране.
9 января участники посетят Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.
Фото — группа ВК «Звон и Звонари»
Возрастное ограничение — 18+