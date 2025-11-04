Рязанцев пригласили на фестиваль звонарей

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Новогодняя столица России» 8-9 января. Основная программа фестиваля анонсирована на 8 января. Торжественное открытие начнется в 12 часов на площади перед Успенским собором Рязанского кремля. На Соборной колокольне участники исполнят традиционные или исторические звоны, а на передвижной звоннице возле сцены — авторские композиции. Выступления участников на Соборной колокольне будут транслировать на большом экране. 9 января участники посетят Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

Рязанцев пригласили на фестиваль звонарей. Пост о I Международном Рождественском фестивале мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима», который пройдет в период проекта «Новогодняя столица России» 8-9 января, опубликовали в тематической группе «Звон и Звонари».

Основная программа фестиваля анонсирована на 8 января. Торжественное открытие начнется в 12 часов на площади перед Успенским собором Рязанского кремля. На Соборной колокольне участники исполнят традиционные или исторические звоны, а на передвижной звоннице возле сцены — авторские композиции. Выступления участников на Соборной колокольне будут транслировать на большом экране.

9 января участники посетят Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

Фото — группа ВК «Звон и Звонари»

Возрастное ограничение — 18+