В Рязани появится кинотеатр под открытым небом и лестница-амфитеатр

В Рязани появится кинотеатр под открытым небом и лестница-амфитеатр. Об этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

«Придумываем разные интересные „фишки“, которые оживляют улицы и добавляют им жизни. Например, в Рязани планируем сделать уличный кинотеатр. Это станет ещё одной точкой притяжения.

Рассматриваем несколько вариантов, где его можно разместить: на площади около цирка, под мостом на Лыбедском бульваре или на площади около центрального почтамта. Хотим в следующем году переосмыслить территорию возле почты — возможно, именно там и появится кинотеатр под открытым небом. Также в этом месте разместится большая бронзовая карта старой Рязани и лестница в виде амфитеатра, чтобы было комфортно и сидеть, и ходить по ней. Видел такое решение в других городах, думаю, многим понравится. Еще там появится сцена для разных представлений и постановок, и ещё одна такая сцена разместится около цирка.

По каждой точке у нас есть отдельный проект. Где-то концепция уже одобрена, где-то обсуждаем, где-то предложения забракованы и перерабатываются», — заявил политик.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».

Напомним, с 2014 года на Лыбедском бульваре работал кинотеатр под открытым небом «Арт-лужайка». Однако в 2015 году проект запретила администрация.