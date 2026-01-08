Рязань попала в топ-5 туристических направлений для встречи Рождества
Рязань попала в топ-5 туристических направлений для встречи Рождества. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на OneTwoTrip.
На Рязань пришлось 4,5% всех бронирований на этот период.
Самым популярным туристическим направлением стала Москва. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург, Ярославль и Вологда.
Напомним, 7 января в храмах Рязани прошла Рождественская служба. РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж.