Рязань попала в топ-5 туристических направлений для встречи Рождества

На Рязань пришлось 4,5% всех бронирований на этот период. Самым популярным туристическим направлением стала Москва. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург, Ярославль и Вологда. Напомним, 7 января в храмах Рязани прошла Рождественская служба. РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж.

