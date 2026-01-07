В храмах Рязани прошла Рождественская служба

В среду, 7 января, в Рязани в Рождество Христова прошли рождественские службы в храмах города. Редакция РЗН. Инфо публикует фоторепортаж этого события. На фотографиях запечатлены храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Церковь Вознесения Господня и Николо-Ямская церковь. Среди священников: Арсений Вилков — настоятель церкви Вознесения Господня и Дмитрий Фетисов — настоятель Николо-Ямского храма. Фото: Кирилл Морозов