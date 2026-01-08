Опубликован прогноз погоды на 9 января в Рязанской области

В области будет облачно. Ожидается снег, мокрый снег, метель, дождь. На дорогах — заносы, гололедица. Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −5…−0°С, днем — - 3…+2°С. Напомним, на Рязанскую область обрушится сильнейший за 70 лет снегопад.