Роскосмос показал фото циклона, надвигающегося на Москву

В Москве в ближайшие дни ожидается сильный снегопад и порывистый ветер, согласно информации, опубликованной в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Прогнозируется, что в результате снегопадов уровень свежевыпавшего снега может превысить 30 см. Роскосмос также поделился снимком циклона, который движется к столице и обещает аномальные снегопады.