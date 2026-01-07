В России с 1 февраля увеличится материнский капитал на 6,8%

В России с 1 февраля состоится индексация материнского капитала, который увеличится на 6,8%. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. После проведения индексации размер маткапитала для семей, у которых первый ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, составит 737 тысяч рублей. Для семей, имеющих второго ребенка и не использовавших ранее право на маткапитал, сумма выплаты достигнет 974 тысяч рублей. Кроме того, для семей, которые не получили выплату на первенца после 2020 года — выплата в размере 237 тысяч рублей.

В России с 1 февраля состоится индексация материнского капитала, который увеличится на 6,8%. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает ТАСС.

После проведения индексации размер маткапитала для семей, у которых первый ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, составит 737 тысяч рублей. Для семей, имеющих второго ребенка и не использовавших ранее право на маткапитал, сумма выплаты достигнет 974 тысяч рублей.

Кроме того, для семей, которые не получили выплату на первенца после 2020 года, предусмотрена единовременная выплата в размере 237 тысяч рублей. Эта инициатива коснется как семей с недавно полученным сертификатом, так и тех, у кого остаются непотраченные средства на счету.

Напомним, в Госдуме предлагали увеличивать маткапитал за многодетность.