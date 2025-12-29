В Госдуме предложили увеличивать маткапитал за многодетность

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что материнский капитал в России следует увеличивать пропорционально числу детей в семье. Об этом сообщает «Газета.Ru». По словам Милонова, базовая поддержка при рождении первого ребенка выполняет скорее социальную функцию, чем демографическую.

